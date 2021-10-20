Искажения свободного рынка приведет к финансовым потерям как для производителей, так и для потребителей, а также бюджета в целом от недополучения ренты и налогов.

Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Любые попытки использования краткосрочных, искусственных и нерыночных методов непременно приведут к негативным последствиям для экономики Украины и нефтегазодобывающей отрасли, в частности», - отметил Максим Тимченко, выступая на Украинском газовом инвестиционном конгрессе.

По его словам, для восстановления низких цен необходимо, не регулирование рынка, а увеличение добычи газа, а значит новые скважины и инвестиции.

Всегда нужно находить баланс между социальной политикой и поддержкой энергобезопасности. Необходимо думать о бюджетном субсидировании объемов социального потребления газа. Но невозможно говорить о развитии газового сектора, о иностранных инвестициях, и параллельно с этим регулировать цены на газ. Это неприемлемо», - добавил генеральный директор ДТЭК.

Ранее лидер фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия озвучил идею запретить частным компания свободно распоряжаться их газом, забрав его для нужд государства по некой «себестоимости».

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.

«Центр Разумкова» предупредил, что эта инициатива приведет к падению добычи до 1 млрд м3 в года, а в Ассоциации газодобывающих компаний оценили потери бюджета от этого в 10 млрд грн.