Временный запрет экспорта металлолома, который сейчас массово вывозят из Украины, поможет не только промышленности, но и всей экономике.

Об этом заявил глава представительства «АрселорМиттал Кривой Рог» в Киеве Владимир Ткаченко.

«Эта тема важна для всей украинской металлургии и для нашего предприятия. И в свете любых изменений и мировых, когда все пытаются удержать свои внутренние ресурсы, и в свете такой проблемы относительно экологических вещей», - пояснил Ткаченко.

Он напомнил, что металлолом является экологическим сырьем для металлургических предприятий, поэтому его наличие позволяет производить металлургическую продукцию в Украине без ущерба окружающей среде, а также позволяет экономить другие ресурсы, например, газ, которые в последнее время значительно подорожали.

«Чем больше мы используем собственного металлолома, тем меньше тратим других ресурсов, тем меньше уходит других ресурсов на производство каждой тонны стали», - сказал Ткаченко. По его мнению, власти должны ввести временный запрет на вывоз лома, чтобы дать возможность работать не только отечественной промышленности, но и предприятиям других отраслей.

"Надо ограничить временно, например, до весны. А потом ситуация сама покажет... Исходя из здравого смысла и исходя из интересов страны, не только металлургической отрасли, это решение правильное», - подчеркнул Ткаченко.

Ранее запретить экспорт лома призвала правительство Федерация работодателей Украины: там заявили, что если не ввести мораторий, Украина ежегодно теряет около 20 миллиардов гривен налоговых поступлений, 5 млн т в производстве стали, 2,4% ВВП Украины и $1,4 млрд валютных поступлений.

Как известно, Минэкономики уже подготовило проект постановления об ограничении экспорта металлолома по декабрь 2023 года. В постановлении указано, что действие этого положения не будет распространяться на экспорт лома и отходов черных металлов в страны ЕС, Великобритании и Северной Ирландии, Израиля, Канады, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Однако принятие этого проекта по неизвестным причинам отсрочили.