Законопроект об управлении отходами после первого чтения был кардинально изменен, и вместо урегулирования проблемы со стихийными свалками он теперь является источником для многочисленных коррупционных схем, и предоставляет чрезвычайные полномочия НКРЕКП. Кроме того, новая версия закона оставляет в тени рынок металлолома, на котором нелегалы зарабатывают более 16 млрд грн ежегодно. Все эти правки в проект были внесены с подачи народного депутата от "Слуги народа" Александра Мариковского, пишет председатель правления ОО "зеленая генерация" Александр Коваль в своей колонке для УП.

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По словам эксперта, после того, как «шефство» над законопроектом взял Мариковский, документ полностью переписали лоббисты в обход регламента, а таблицы с поправками до сих пор нет.

"Превращение" Черновика Мариковского " в закон приведет к углублению проблем в сфере отходов. Оно «заморозит» создание механизмов расширенной ответственности производителя, возложит на органы местного самоуправления и государственный бюджет неподъемные обязательства по рекультивации тысяч полигонов без возможности привлечения дополнительного финансирования, сделает органы местного самоуправления заложниками тарифных сеток НКРЕКП, а еще сохранит теневой рынок металлолома на 16 млрд грн в год», - пишет Коваль.

Как пояснил эксперт,» черновик " Мариковского предлагает передать полномочия по координации органов местного самоуправления в сфере бытовых отходов от Минрегиона в НКРЭКУ. Это сделает органы местного самоуправления заложниками НКРЕКП и их тарифной сетки, которая не учитывает специфики регионов.

Кроме того, эколог отмечает: Мариковский прописал проект таким образом, что его действие не распространяется на металлолом, что является вопиющим нарушением всех норм.

«Черный рынок металлолома очень поверхностно урегулирован выхолощенным проектом «О металлоломе», и приносит теневым владельцам сверхприбыли. Поэтому попытка исключить " металлолом "из действия закона понятна с точки зрения"теневых собственников". Но вопиющее со стороны граждан и государства», - подчеркнул эколог.

Он выразил уверенность, что Экокомитет Рады должен в ближайшее время изучить и отклонить этот "черновик", и как можно скорее наработать законопроект ко второму чтению в рамках легально представленных правок.

«Это требование от общественности, органов местного самоуправления и бизнеса с мировым именем, который ждет прозрачных правил игры, а не "подковерных игр"», - подчеркнул эколог.

Напомним, 21 июля 2020 года во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины в первом чтении был одобрен законопроект №2207-1-д «Об управлении отходами». Над его разработкой работали украинские и международные организации, а также экологи и представители бизнеса.