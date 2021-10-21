Одесская ТЭЦ и Калушская ТЭЦ попали в перечень участников рынка с преддефолтным статусом из-за наличия долгов перед НЭК «Укрэнерго» за операции на балансирующем рынке электроэнергии.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные на сайте системного оператора, передает издание ExPro.

Обе ТЭЦ приобрели упомянутый статус 20 октября.

Причина получения статуса указана как «Балансирующий рынок/Небаланси» и «Несоответствие поставщика услуг по балансировке» (в случае Калушской ТЭЦ).

Издание поясняет, что в случае продолжительности статуса «преддефолтное» более двух рабочих дней участник рынка приобретает статус «дефолтный».

Дефолтный статус предполагает отмену всех сделок и невозможность заключения новых на рынке двусторонних договоров, рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынках, клиенты такого участника рынка переводятся на поставку к поставщику «последней надежды».