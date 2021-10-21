Задолженность государственной НЭК «Укрэнерго» перед производителями электрической энергии за услуги балансировки достигли 11,5 млрд грн, что стало одной из причин сложной ситуации с углем.

Об этом заявил эксперт, бывший советник министра энергетики Сергей Чех.

"Вспомогательные услуги, в частности балансировка, будут также в большей степени полагаться на тепловую генерацию. А это работа в условиях современного рынка неблагодарная и неоплачиваемая в полной мере. На сегодня, по разным подсчетам, государственным и частным генерирующим компаниям за балансировку задолжали около 11,5 млрд грн», - отметил Чех в колонке для издания «Энергореформа».

По информации эксперта, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ сейчас составляют около 630 тыс. тонн. Потребности на отопительный сезон оцениваются Министерством энергетики в 15,3 млн тонн.

Ресурсное обеспечение этих потребностей состоит, по информации Министерства, из угля отечественной добычи в объеме 9 млн. тонн и уже законтрактованных 4 млн тонн импортного угля.

Напомним, компания ДТЭК начала активно импортировать уголь в августе-октябре. Было законтрактовано 565 тыс. тонн из Польши, Казахстана и США.

Летом 2021 года украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.