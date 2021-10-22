Компания ДТЭК в сентябре-октябре импортировала уже 278 тыс. т угля для работы ТЭС в осенне-зимний период.
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"Газовый уголь предусмотрен в рамках заключенных контрактов на поставки из Польши (340 тыс. т) и Казахстана. В ближайшие месяцы ожидаются поставки законтрактованного недавно газового угля из США, общим объемом 225 тыс. т. Также компания полностью обеспечивает потребности антрацитовых блоков Луганской и Криворожской ТЭС необходимым количеством топлива», - сообщили в компании.
Компания также ведет переговоры о дополнительных объемах импортного угля.
По состоянию на 21 октября на складах ТЭС «ДТЭК Энерго» находится 492 тыс. т угля.
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На колебания объемов складов угля в сентябре-октябре повлияло резкое похолодание и повышенная нагрузка на ТЭС ДТЭК Энерго в последнюю декаду прошлого месяца, а также недавнее экстренное отгрузки почти 50 тыс. т топлива для покрытия его дефицита на генерациях ПАО «Центрэнерго» и ПАО «Донбассэнерго».