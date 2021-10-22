Намерение Мининфраструктуры списывать железнодорожные вагоны по возрасту ухудшит ситуацию с перевозками грузов и приведет к значительным потерям для промышленности и энергетики.
Об этом заявил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.
«Это приведет к значительному усугублению ситуации с перевозками, к негативным последствиям для промышленности и энергетики», - рассказал Тарасенко.
По его словам, Укрзализныця уже сейчас имеет серьезные проблемы с перевозками грузов, поскольку есть дефицит подвижного состава и тяги, а также плохое состояние железнодорожной инфраструктуры. Выведение из эксплуатации свыше 50 тысяч вагонов, которые будут списаны по возрасту, спровоцируют обострение проблем с перевозками из-за резкого дефицита вагонов.
Эксперт отметил: у Укрзализныци нет 60 миллиардов на закупку новых вагонов, чтобы заменить списанные.
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Известный актер заговорил о романе с Мишиной: «Мы очень много проводили времени»
Экс-жена Позитива из "Время и Стекло" в маленьком купальнике пошалила под душем: "Вечно сияющая Венера"
Беда нагрянула в дом Маши Распутиной, врачи делают все возможное: "Под кислородной маской"
Украинцы ополчились против "Україна має талант" из-за Притулы: "Господи, опять..."
«Сумма необходимых инвестиций - 156 миллиардов – это общая сумма инвестиций Укрзализныци за 6 лет или за 7 лет. Сумма неподъемная. Поэтому, принимая такие решения, нужно понимать, что это задача нерешаемая», - констатировал Тарасенко.
А также подчеркнул: решение о списании вагонов по возрасту приведет к значительным потерям для бизнеса, прежде всего, промышленности и энергетики, которые являются ключевыми клиентами УЗ.
Напомним, Министерство инфраструктуры подготовило новую версию приказа о списании вагонов по возрасту. Если этот приказ будет одобрен, списать придется более 50 тысяч вагонов, на замену необходимо свыше 125 млрд грн. Но источники финансирования проекта в проекте не указаны.
Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству Укрзализныци следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.
В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав Укрзализныци нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.