Общественный деятель Орест Криштафович выступает за возвращение райсоветов в столице.
У себя на Facebook он объяснил свою позицию.
«Это база эффективного и независимого местного самоуправления», — считает юрист.
Криштафович подчеркнул, что именно столица Украины нуждается в институте райсоветов больше всего. Он считает, что это действенный механизм, чтобы каждый киевлянин был услышанным. «Не формально, не» для галочки», не с километровыми очередями в приемной депутатов горсовета", — пишет политик.
Кроме того, общественный деятель считает, что именно депутаты райсоветов смогут обращать внимание и идентифицировать наиболее острые вопросы для жителей столицы. По его словам, они должны «знать чем живет этот дом, почему важно профилактически ремонтировать лифт, в каком подъезде уже полгода нет света».
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Криштафович уверен, «если мы действительно хотим получать преимущества децентрализации, райсоветам надо давать зеленый свет». Он верит, что через райсоветы жители столицы получат еще один эффективный инструмент для взаимодействия и участия в управлении собственным городом.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости возвращения райсоветов в столице. По его словам, этот вопрос планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний горсовета.