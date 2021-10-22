Общественный деятель Орест Криштафович выступает за возвращение райсоветов в столице.

У себя на Facebook он объяснил свою позицию.

«Это база эффективного и независимого местного самоуправления», — считает юрист.

Криштафович подчеркнул, что именно столица Украины нуждается в институте райсоветов больше всего. Он считает, что это действенный механизм, чтобы каждый киевлянин был услышанным. «Не формально, не» для галочки», не с километровыми очередями в приемной депутатов горсовета", — пишет политик.

Кроме того, общественный деятель считает, что именно депутаты райсоветов смогут обращать внимание и идентифицировать наиболее острые вопросы для жителей столицы. По его словам, они должны «знать чем живет этот дом, почему важно профилактически ремонтировать лифт, в каком подъезде уже полгода нет света».

Криштафович уверен, «если мы действительно хотим получать преимущества децентрализации, райсоветам надо давать зеленый свет». Он верит, что через райсоветы жители столицы получат еще один эффективный инструмент для взаимодействия и участия в управлении собственным городом.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости возвращения райсоветов в столице. По его словам, этот вопрос планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний горсовета.