Повышение тарифа на передачу электроэнергии «Укрэнерго» на 56% экономически необоснованно и спровоцирует рост цен на все товары и услуги в Украине. Об этом заявил экономист Юрий Макагон.



«Экономического обоснования для повышения тарифов на передачу электроэнергии нет. То есть, власть не ведет базовые расчеты, не выстраивает калькуляцию стоимости кубометра газа или киловатта электроэнергии. Они просто подгоняют тарифы под какую-то искомую величину, под которую нужно подогнать. То есть, это политическое решение, организационное. Но не экономическое», - подчеркнул Макагон.



Он напомнил: повышение стоимости электроэнергии автоматически приводит к росту цен на продукцию и услуги, для производства которых она используется, и автоматически спровоцирует росту инфляции.



«Задумаемся, а что связано с электроэнергией? Да все! Производство тяжелой промышленности, весь быт, все абсолютно. А значит, стоимость одного часа работы холодильника в магазине становится другой. Что нужно сделать продавцу? Правильно – повысить цену на тот товар, которым он торгует. Хотя вроде напрямую электроэнергия его не касается. Но повысили цену на одну составляющую – и все, она вызвала рост по всей цепочке», - пояснил Макагон.



Напомним, НЭК «Укрэнерго» выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.



В свою очередь Федерация работодателей Украины обратилась к НКРЭКУ и Укрэнерго с открытым письмом и призвала снизить тариф на передачу, ведь прогнозы по расходам, которые предоставила НЭК, значительно завышены, и более того – идут вразрез с украинским законодательством.