Высший антикоррупционный суд всесторонне и основательно исследовал все материалы закрытого дела «Роттердам+» и принял единоверное решение.
Об этом заявил адвокат стороны защиты Артем Трекке на своей странице в Facebook.
«Со своей стороны должен заметить, что это одно из самых основательных решений следственных судей, которые я встречал в своей практике на стадии досудебного расследования», - заявил адвокат.
Трекке добавил, что следственная судья дала четкое и действительно справедливое толкование применения сроков в уголовном производстве на фоне манипуляций органа досудебного расследования с их правоприменением.
«По мнению следственного судьи, исходя из приведенных обстоятельств, правомерным представляется вывод о том, что не установлены доказательства для доведения виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить, что свидетельствует об обоснованности и мотивированности постановления прокурора САП о закрытии производства в отношении подозреваемых в деле «Роттердам+», - добавил Трекке.
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Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.
13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+». Суд 4 месяца рассматривал данное дело, провел 15 заседаний и исследовал все 27 томов дела.