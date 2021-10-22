Политический аналитик и социолог Антон Малеев рассказал, что качественные решения в демократии появляются на фоне конкуренции.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Все депутаты, которые были избраны в парламент как в мажоритарных округах, так и из списка, имеют свою точку зрения. И если обсуждения внутри фракции не идут, то есть вариант, что решения спускают сверху и тогда по факту депутаты это те, кто просто нажимают кнопки. А это ведет к тому, что если нет конкуренции и обсуждения внутри фракции, то и неважно какой законопроект будут выносить. Даже если в нем есть ошибки и взаимоисключающие нормы его проголосуют, а потом будут думать, что с этим делать», - подчеркнул он.

Малеев сказал, что есть и такая вероятность, что все правительство пойдет в отставку, но это не имеет никакого значения, пока существует такая система принятия решений. Даже если придет другое правительство, уверен он, абсолютно из новых людей у него будет тот же выбор.

«Нашему обществу надо уже готовиться к следующим выборам, к сожалению, это очень грустно звучит, поскольку еще два года придется этих выборов дожидаться. И надо добиваться всеми силами, чтобы парламентские выборы произошли перед президентскими. Чтобы не получилось так, что на фоне очередного максимально популярного лидера за его спиной зашли люди, которые просто не разбираются в государственном управлении», - подчеркнул он.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал о следующем поколении политиков.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о дисбалансе в украинской системе власти.



