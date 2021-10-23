Генерирующие компании ТЭС и ТЭЦ не смогли закупить минимум 1,5 млн тонн угля из-за долгов государственной компании «Укрэнерго» на балансирующем рынке.
Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины.
«На сегодня НЭК Укрэнерго задолжало генерирующим компаниям около 11,5 млрд грн. Легко увидеть, что даже при сегодняшней цене угля на европейских биржах в $250 за тонну, этих средств хватило бы на закупку 1,5 млрд тонн угля, которых сейчас так не хватает генкомпаниям ТЭС», - говорится в заявлении.
Решение этих долгов, по мнению Ассоциации, помогло бы улучшить ситуацию с дефицитом угля, в частности на государственных ТЭС.
Напомним, летом 2021 года украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за аномально низких цен на электроэнергию.
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Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.
Компания ДТЭК начала активно импортировать уголь в августе-октябре. Было законтрактовано 700 тыс. тонн из Польши, Казахстана и США.