Украинский политический аналитик Игорь Рейтерович рассказал, что однозначно за стол переговоров Россию может посадить только существенное усиление санкций.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с ведущей Екатериной Павловой.
«Когда Украина скажет, что конфликт только усугубляется, а количество обстрелов только увеличивается, то европейцы должны на это как-то реагировать. Европа на самом деле очень боится эскалации конфликта на Донбассе. И ситуация, которая у нас определенное время была, как бы это цинично не звучало, их очень устраивала. Минимально стреляют, бесконечно можно договариваться, но главное, что не стреляют. Моменты связанные с эскалацией со стороны России и ответ в виде санкций в сторону России безусловно может заставить ее сесть за стол переговоров», - подчеркнул он.
Рейтерович считает, что других каких-то вариантов по состоянию на сегодня не видится. Раньше у нас был козырь, сообщил он, это те люди, которых мы отдали в обмен на наших пленных. Это его субъективная точка зрения, но он считает, что это был совершенно неравноценный обмен. Безусловно каждый наш пленный - это абсолютная ценность, подчеркнул он, но тогда Россия получила больше, чем мы.
«А мы могли бы получить гораздо больше и тогда сейчас вопрос обмена пленными не стоял бы в таком формате. И там бы остались не сотни наших пленных, а возможно десятки. Хотя Россия «обменный фонд» пополняет регулярно, просто хватая людей на неподконтрольных нам территориях. Пытают их и обвиняют в работе на украинские спецслужбы, а это наши граждане. И Россия цинично такими моментами пользуется. Поэтому только давление наших партнеров может заставить сесть Россию за стол переговоров, других механизмов не существует», - резюмировал он.
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