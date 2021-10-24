Планы правительства забрать газ у частных компаний по себестоимости приведут к остановке инвестиций и стремительному падению добычи.
Об этом заявил директор консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль, пишет РБК.
«Как только их начнут закладывать или забирать газ, или заставлять их продавать по себестоимости какой-то непонятной, сразу же прекратятся любые инвестиции. То есть, перестанут буриться скважины, и добыча с 5 миллиардов в год спадет так, как она была 10 лет назад, до 2 миллиардов», - заявил эксперт в эфире телеканала «Украина24».
Кобаль отметил, что любая попытка государства влезть и управлять частным бизнесом заканчивается, завершается одинаково – частный бизнес просто перестанет работать в этом сегменте.
"Любое желание влезть с регулированием в частный сегмент будет иметь единственное следствие, и он будет неутешителен для Украины», - добавил эксперт.
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Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ. Это заявление вызвало критику украинских и международных экспертов, которые предупредили о катастрофических последствиях для экономики от такого решения.
По оценкам экспертов «Центра Разумкова», экспроприация газа приведет к падению добычи на 0,5-1 млрд куб. м и сокращение доходов бюджета на 10 млрд грн.