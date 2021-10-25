Из-за решения суда Укрэнерго отменило аукцион по импорту электроэнергии из России и Беларуси и проведет его по резервному механизму.

Аукцион по доступу к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России и Беларуси будет проведен по резервному механизму, сообщается на сайте Укрэнерго, пишет " Корреспондент

"О порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизмом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Накануне Укрэнерго заявило об отмене аукциона по доступу к межгосударственным сетям для импорта из России и Беларуси.

Основанием стало постановление Окружного админсуда об остановке нового порядка проведения аукционов для распределения доступа к сетям для экспорта электроэнергии в страны Европы.

Отмечается, что решение суда не повлияет на распределение доступа к сетям для импорта и экспорта электроэнергии.

Результаты аукциона объявят до конца недели.

Напомним, запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ действует с конца мая. В конце сентября его продлили на месяц - до ноября.