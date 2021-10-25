Страны ЕС и Еврокомиссия увеличивают долю возобновляемых источников в собственном энергетическом миксе с целью уменьшения зависимости от импорта углеводородов, доля которого на примере природного газа составляет 90%, и с целью достижения климатической нейтральности.

Об этом 25 октября сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции EU Sustainable Energy Week, сообщается на сайте ExPro Consulting.

«На сегодня Европа импортирует 97% нефти, 44% своего угля и 90% газа. Это делает нашу экономику чрезвычайно уязвимой к скачкам цен на энергетических рынках, также это делает нас зависимыми. Зато стоимость производства возобновляемой энергии осталась стабильной, фактически, она даже сократилась в последние годы.

Поэтому, может быть только один вывод – мы должны ускорить движение от ископаемых видов топлива к возобновляемой энергии. Каждый киловатт, произведенный из ВИЭ, - это не только страховка от роста цен, это также помогает нам снизить зависимость от импорта», - сказала она.

Также Урсула фон дер Ляєн отметила, что в 2020г доля производства энергии из ВИЭ превысила долю из ископаемого топлива.

По ее словам, ЕС ставит своей целью увеличить долю производства энергии с ВИЭ до 40% в своем энергетическом балансе.

«Мы должны осуществить декарбонизацию собственного энергетического микса. И хорошая новость заключается в том, что мы находимся на этом пути. В 2020г производство энергии из ВИЭ превысило производство энергии из ископаемых видов топлива... До 2030г мы предлагаем поднять нашу цель по доли возобновляемой энергетики до 40% от нашей энергии», - пояснила президент Еврокомиссии.