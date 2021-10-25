Правоохранители сообщили, что все обращения и сведения относительно фактов преступной деятельности в Укрзалізниці, описанные в промежуточном отчете Временной следственной комиссии, обработаны и внесены в ЕРДР. В частности, начато расследование уголовного производства по факту доведения государственного предприятия до банкротства (по ст. 219 УК Украины). Об этом написала глава ВСК Юлия Гришина на своей странице в Фейсбук.

«По информации правоохранителей, Национальная полиция зарегистрировала 185 уголовных производств. В суд направлено 96 обвинительных актов, еще 107 лицам сообщено о подозрении. Общая сумма убытков по указанным производствам - 19 млн грн. НАБУ зарегистрировало 44 уголовные производства, но только в 8 производствах детективы видят высокую перспективность. Сумма убытков в перспективных уголовных процессах - 850 млн грн. ГБР расследует 4 уголовных производства, по двум уже завершено следствие», - рассказала она.

Однако , подчеркнула Гришина, несмотря на принятые меры, ни ВСК, ни общество не может констатировать уменьшение уровня коррупции в АО «Укрзализныця».

"Ни один топ-чиновник не привлечен к ответственности, ни одна схема системного хищения имущества железной дороги не ликвидирована! Правоохранители должны иметь мужество признать свою ответственность за вопиющий уровень коррупции на стратегическом государственном предприятии и дать ответ на вопрос, который уже стал риторическим: способны ли они что-то изменить?",- возмутилась глава ВСК и поставила перед правоохранителями требование уже до конца года достичь видимых результатов в этом вопросе.

Как известно, Государственная аудиторская служба за три года, с 2017 по 2020, обнаружила в «Укрзализныце» финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен. Только в 2020 году коррупция при закупке достигла 8 млрд грн. В то время членом антикоррупционного комитета при Наблюдательном совете УЗ был Сергей Лещенко. Впоследствии Кабинет министров расторг с ним контракт, но Министерство инфраструктуры вновь подало Лещенко на должность члена наблюдательного совета, что вызвало волну резкой критики со стороны народных депутатов и общественности.