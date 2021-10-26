Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула в программе «Романенко. Беседы» поделился мыслями о ситуации на Ближнем Востоке и отношениях этих стран с Украиной.

В первую очередь гость объяснил роль Турции в ситуации в регионе.

«Тут в первую очередь интерес в обеспечении безопасности своей границы. И тут надо понимать, что армяно-турецкие отношения подчинены не столько логике армяно-азербайджанского противостояния, а двусторонним проблемным вопросом между Анкарой и Ереваном. Это в первую очередь вопрос оценки событий 1915-го, которые в Армении оцениваются как геноцид армянского народа, а Турция это не признает геноцидом. Хотя нужно понимать, в Турции власти признают значительные жертвы, которые армянский народ понес в то время. Второй момент – опасения по поводу армянской политики в отношении границ в регионе. Было видно желание пересмотреть границы, взгляды на Арарат, озеро Ван, земли, которые они считают историческими. Это Турцию тоже раздражало», - объяснил Николай Замикула.

Также эксперт рассказал о политике Турции относительно Южного Кавказа.

«Чтобы выйти в Центральную Азию, Турции нужно обеспечить усиление влияния на Южном Кавказе. Это очень важный момент. Сейчас Турция и в Афганистане пытается обеспечить свое присутствие, и активизируются вопросы гуманитарной интеграции тюркского мира. Для развития данного направлении политики Турции нужен Кавказ. Плюс нужно учитывать внутренний фактор. Через два года уже будут выборы. Ердогану нужны важные внешнеполитические победы, чтобы обеспечить поддержку электората», - заявил эксперт.

Помимо Турции, Замикула обратился и к ситуации с Грузией.

«По сути, в регионе долгое время формировались две оси: Россия-Армения-Иран и Турция-Грузия-Азербайджан. Грузия – это связующий мостик, она является ключевым элементом обеспечения транспортных связей между Турцией и Азербайджаном, пока не разблокированы границы с Арменией. Но она не настолько глубоко вовлечена в вопросы сотрудничества. Грузия активно использует свое транзитное положение, в национальных интересах устанавливает тарифную политику по поводу транспортных коридоров», - так роль Грузии в регионе объяснил эксперт.

И напоследок Николай Замикула поделился мыслями об отношениях Украины со странами Ближнего Востока.

«В Азербайджане отношение однозначно позитивное, Украина рассматривается как дружественное государство. Все благодарны нам за поддержку во время Второй Карабахской войны, когда Украина продемонстрировала уважение неизменной территориальной целостности Азербайджана. Грузия тоже наш партнер. Это усиливается и тем, что мы вместе идем в ЕС и НАТО. Но есть и проблемные моменты – присутствует фактор Михаила Саакашвили. Армения формально союзник России. И действия Армении на международной арене стабильно пророссийские. Неофициально многие армянские эксперты заявляют о дружественном расположении к Украине».

Напомним, Politeka писала о разговоре Илии Кусы касательно важности внешне политики.

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