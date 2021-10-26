Недофинансирование государственных угледобывающих предприятий стало одной и причин дефицита угля на государственных теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях (ТЭС и ТЭЦ).



Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб, пишет "Главком".



«Угольной отрасли совершенно не уделяют внимания. Особенно в государственной. У нас на сегодня постоянная нехватка средств и на закладку новых лав, я уже молчу о выплате заработной платы шахтерам. Мы же постоянно всем кричим, что мы будем отказываться от угля. Но сегодня отказываться от угля – это смерти подобно», – заявила Гриб в эфире телеканала «Украина24».



Недофинансирование государственного угольного сектора привело к падению объемов добычи угля и как результат снижению объемов поставок на государственные ТЭС и ТЭЦ.



«О какой вообще политике в энергетической области мы сегодня можем говорить, если мы не видим, казалось бы, самого насущного вопроса мы не решаем. Те, которые от нас зависят», – добавила нардеп.



Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.



Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывают острый дефицит угля.



Последние два месяца государственные ТЭС работают минимальным составом оборудования из-за нехватки угля. В середине октября частная компания ДТЭК оказала помощь государственным ТЭС, предоставив 37,5 тыс. т угля для недопущения их остановки.