Людмила Буймистер, которую исключили из "Слуги народа" за нежелание голосовать за скандальный закон об олигархах, заявила, что узнала об инициативе Давида Арахамии исключить ее из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО из сообщений в СМИ.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Буймистер считает, что это является подыгрыванием России и может перечеркнуть двухлетний прогресс в сотрудничестве Украины с НАТО, пишет Обозреватель.

"По доброй уже традиции узнаю от журналистов, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, aka DJ Brown подал в профильный комитет заявление об исключении меня из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО. Немного истории. По профессии я юрист международник, свободно говорю на шести языках, имею большой опыт работы в международной правовой сфере, что даёт мне возможность говорить на одном языке с нашими стратегическими партнёрами. Поэтому мой профиль был основной причиной включения меня в состав делегации ещё в 2019 году. Последние 2 года я активно участвовала в работе комитета ПА НАТО по Гражданскому Измерению Безопасности (CDS)", – заявила политик.

Буймистер заявила, что ее активная позиция и постоянные переговоры с делегациями других стран значительно усилили их поддержку евроатлантической интеграции Украины, укрепили сотрудничество и позволили отразить большую часть позиций Украины.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.

19 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".