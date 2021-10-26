Министерство иностранных дел пыталось сорвать визит народных депутатов-членов МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" в США для обсуждения, в частности, проблем развития возобновляемой энергетики в Украине.

Как пишет Обозреватель, об этом сообщил глава МФО Алексей Гончаренко.

"Делегация сама договаривалась о большинстве встреч с нашими партнерами в США. За 36 часов до вылета МИД отозвало ноту и посольство США было вынуждено отменить визы большинства членов делегации. После этого Посольство Украины в США начало связываться со всеми, с кем у нас были запланированы встречи и отменять их", – заявил нардеп.

Он добавил, что после огласки этой истории посольство начало манипулировать и "придумывать смешные оправдания".

"Сейчас мы вместе с членами делегации, которые уже имели визы и смогли приехать в США, проводим встречи, о которых сами договорились раньше. Визит не отменяется, у нас запланирована насыщенная программа", – добавил Гончаренко.