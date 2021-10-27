Власть намеренно провалила подготовку к отопительному сезону, чтобы под прикрытием дефицита угля на государственных ТЭС запустить в Украину импорт российско-белорусской электроэнергии.

Об это заявил народный депутат («Европейская солидарность») Михаил Бондарь.

"Очередное предательство государственных интересов, потеря энергетической независимости и прямое финансирование российской армии, которая убивает наших граждан! Возврат до импорта электричества из России и Беларуси, благодаря Зе-команде, спровоцировало крупнейшую за всю историю страны кризис на энергорынке и стало одним из факторов, приведших к приостановке работы ряда шахт и массовых забастовок шахтеров», - заявил Бондарь на своей странице в Facebook.

Он добавил, что за последние два года Украина потратила более 5 млрд гривен на закупку тока из страны-агрессора и подконтрольного ей режима в Беларуси.

«В эти 5 млрд грн пошли не на зарплате украинским шахтерам, энергетикам и атомщикам, а на финансирование российской армии, которая аннексировала Крым и Донбасс и воюет против Вооруженных Сил Украины на Востоке нашего государства.",- добавил Бондарь.

Он отметил, что власти намеренно сорвали поставки угля на государственные ТЭС, чтобы открыть импорт из России и Беларуси.

Напомним, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

Частные компании импортировали около 300 тыс. т в то время как государственные вообще не закупали уголь из-за рубежа и остались с пустыми складами.