Компания «Ойл Трейд 2018» Игоря Коломойского продала государственной «Укрзализныци» 10 тыс. т дизельного топлива производства Кременчугского НПЗ по формуле цены в порту Роттердам плюс 56-58 долларов за тонну за его доставку в Украину.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на результаты торгов в системе ProZorro.

По расчетам издания, фиксированная маржа компании Коломойского, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердама или Генуи за 10 дней до получения разнарядки, составит $56-58/т. Помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку в Украину.

По этой формуле в текущем году «Укрзализныця» закупила 132 тыс. т дизельного топлива. Из них 52 тыс. т поставил Кременчугский НПЗ Коломойского. Напомним, «Укрзализныця» с февраля 2019 года закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам.

В 2016-2019 гг. действовала формула «Роттердам+» для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для небытовых потребителей выросла.

Заводы Коломойского единственные в стране считают себя пострадавшими от формулы и оспаривают закрытие дела в суде. С мая 2021 года цены на бензин и дизтопливо на АЗС также устанавливаются по формуле аналогичной к «Роттердам+».