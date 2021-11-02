Принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и повлечет серьезные проблемы для Укрзализныци.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

По словам экономиста, предложенный Мининфраструктуры приказ о списании железнодорожных вагонов по возрасту, выгодный олигарху Игорю Коломойскому, заводы которого получат заказ на строительство новых вагонов, которые должны заменить списанные.

«Приказ Мининфраструктуры о списании вагонов уже готов, осталось его подписать. Если коротко, то его суть в том, чтобы принудительно выводить из эксплуатации грузовые вагоны, отработавшие определенный срок, безотносительно к их техническому состоянию. Соответственно, искусственно созданный дефицит должен покрываться путем закупки новых вагонов», - отметил Кушнирук.

Он напомнил, что вагоностроения является одним из важных составляющих бизнес-империи Игоря Коломойского, который совместно с Сергеем Тигипко контролирует Днепровагонмаш и Кременчугский сталелитейный завод, специализирующийся на производстве литых запчастей для грузовых вагонов. Поэтому предусмотренные на закупку новых вагонов 100 миллиардов гривен могут существенно обогатить олигарха. При этом чуть ли не половину этих средств им будет вынуждена заплатить банкротящаяся государственная «Укрзализныця».

Экономист также обратил внимание, что негативные последствия решения Мининфраструктуры будут заключаться не только в том, что УЗ вынуждена будет инвестировать значительные средства в новые вагоны, но и в безумном дефиците подвижного состава на рынке перевозок, который возникнет после списания почти 50 тысяч вагонов, и повышении логистических затрат для бизнеса.

«Если грузовые вагоны запретят капитально ремонтировать и сразу начнут списывать, то без работы останутся тысячи рабочих вагоноремонтных заводов, входящих в структуру «Укрзализныци». О потерях коммерческих операторов грузовых перевозок и грузоотправителей нечего и говорить. Как и о последствиях для украинцев – дополнительные затраты на удорожание железнодорожной логистики в любом случае будут переложены на конечных потребителей», - пояснил Кушнирук.