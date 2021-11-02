Экономист Юрий Атаманюк объяснил, что Украине нужно поддерживать дружеские отношения с другими государствами, но и не забывать о собственных национальных интересах, а также предупредил о возможном начале второго Майдана из-за энергетического кризиса.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет экономист, прежде всего государство должно заботиться о своих национальных интересах и на основе этого строить отношения с другими странами, а не по критерию враг или союзник. В то же время Украина, говорит он, забыла, что нужно защищать свой рынок.

Атаманюк вспоминает, что когда-то его родители ездили в Польшу с украинскими наборами инструментов и утюгами, сейчас же все происходит с точностью до наоборот. Он акцентирует также, что украинские трудовые ресурсы постоянно выезжают заграницу, а свое сырье Украина просто продает. «Да, надо дружить между народами, но не сдавать свои интересы», - подчеркивает эксперт.

Также он предупреждает о последствиях энергетического кризиса в стране: «Еще один Майдан будет как контрольный выстрел в Украину как в государство». Атаманюк отмечает, что ситуация, выйдя из-под контроля, повлечет за собой сильный социальный протест.

В частности, экономист вспоминает, что этим летом украинское правительство решило запретить покупку электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации на период до первого ноября. «У нас загнали уже до ручки внутреннюю генерацию. Не берут резервы, которые могут давать атомные электростанции, а просто включат сегодня электроэнергию с Беларуси и России», – отмечает Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что госбюджет Украины затрудняется ответить на вопрос о методах развития экономики.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал, как власти относятся к оппозиционерам в нашей стране.



