Для защиты своего производителя ЕС планирует ввести запрет на экспорт лома, Украине следует поступить так же.

Об этом заявил главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко.

По его словам, ЕС может ввести в ближайшее время запрет на экспорт металлолома, и ситуация на рынке дестабилизируется. Из-за этого цена на лом вырастет еще больше, что увеличит темпы его вымывания из Украины.

«Это вызовет дестабилизацию рынка и цены непрогнозируемо вырастут. Будет также дефицит поставок по всему миру», - сказал Тарасенко.

По его прогнозам, другие страны в ответ на решение ЕС будут принимать аналогичные запреты на вывоз стратегического для металлургии сырья, и Украине следует поступить так же.

Ведь уже сейчас лом из нашей страны вывозится в рекордных объемах, что вызывает дефицит этого сырья и заставляет металлургические комбинаты сокращать производство. Эксперт подчеркнул: Украина обязана защитить своего производителя.

«Если такое решение будет принято другими странами, то нам тут просто выхода другого нет. Европа лучше обеспечена ломом, чем Украина, потому что это крупнейший экспортер. У них инвестиционные процессы идут несравнимо лучше, чем в Украине. Поэтому у них его и избыток. У нас противоположная ситуация и если мы попадем в такие условия, когда все страны вдруг закроют свой экспорт, основные регионы, то они создадут для своих производителей гораздо более привлекательные условия, чем в Украине. Нам надо будет реагировать просто соответствующим образом», - объяснил Тарасенко.

Как известно, ранее Федерация металлургов и ФРУ обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой временно запретить экспорт лома, чтобы сохранить металлургическую отрасль и не допустить остановки заводов.

Позже Министерство экономики разработало проект постановления о временном приостановлении на экспорт лома. Но почему-то это постановление до сих пор не проголосовано.

В свою очередь депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что власть должна ввести мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить ключевую отрасль экономики страны и избежать экономического кризиса.

По ее мнению, запрет экспорта металлолома в нынешних условиях - это вопрос национальной безопасности Украины.