Экономист Юрий Атаманюк поразмыслил над тем, каким будет влияние инфляции на экономику и чего вообще ждать от государственного бюджета на следующий год.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, украинские власти обычно идут на поводу у популизма и вообще имеют привычку демонстрировать оптимистичные показатели. «Искусственно показали уменьшение дефицита бюджета: если в прошлом году был 240 млрд дефицит, то в этом году сделали 180 млрд грн», - отмечает он.

Также Атаманюк добавляет, что сегодня инфляция составляет 11%, хотя в прошлом году во время презентации госбюджета было обещано не более 5%, а сейчас ее заложили в 6,8%. «Сейчас инфляция захлестнула весь мир: напечатали 20 триллионов долларов», - говорит экономист. Все это, подчеркивает он, приведет к неизбежному и резкому росту цен буквально на все – и на энергоносители, и продукты питания.

Все эти моменты, заключает Атаманюк, отразятся на экономической ситуации в Украине. К тому же бюджет он называет манипулятивным: у него только одна цель – очередной транш.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что госбюджет Украины затрудняется ответить на вопрос о методах развития экономики.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк предупредил о возможном начале второго Майдана из-за энергетического кризиса.