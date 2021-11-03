Министерство экономики пересчитала розничные цены на бензин и дизельное топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость доставки в Украину и наценку АЗС

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства, пишет РБК-Украина.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,4 грн/литр, на дизтопливо – 31,9 грн/литр.

По сравнению с концом октября средняя цена на бензин увеличится на 0,2 грн/литр, тогда как на дизельное топливо снизится на 0,17 грн/литр.

Как сообщалось, 14 мая 2021 году Кабмин ввел формулу «Роттердам+» для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

«Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.