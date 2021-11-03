Запланированное повышение тарифов на перевозку по железной дороге грузов 1-го класса, запланированное Министерством инфраструктуры, приведет к углублению кризиса в угольной и энергетической отрасли, и подорожанию электроэнергии для всех украинцев.

Об этом говорится в открытом письме ОП «Укрметаллургпром» к министру юстиции Денису Малюськи, пишет Гордон.

Как сказано в письме, повышение тарифа приведет к росту нагрузки на бизнес в целом на 10,1 плюс 2,3 млрд грн соответственно ежегодно.

"Расходы же предприятий топливно-энергетического комплекса потенциально вырастут на более чем 30% или 2 млрд грн ежегодно. Такое повышение себестоимости будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей, в которых значительное количество предприятий на данный момент убыточны или дотационные, и находящихся в трудном финансовом положении», - отмечается в письме.

В ОП «Укрметаллургпром» указывают: тариф на транспортировку угля составляет 10-15% его конечной стоимости. При таком тарифе доставка угля с украинских шахт уже на расстояние нескольких сотен километров станет экономически невыгодной, а повышение тарифов на железнодорожные перевозки усугубит кризис в угольной отрасли, лишив работы десятки тысяч горняков.

"Подорожание перевозки угля приведет к росту тарифов на электроэнергию на $0,10-0,11 за 100 кВт*ч. В масштабах всей страны это дополнительная нагрузка на промышленность и население на $80-90 млн/год», - подчеркивается в письме.

Рост тарифов приведет к подорожанию угля, увеличатся убытки ТЭС, а соответственно - вырастет задолженность тепловой генерации перед шахтами за уголь. Кроме того, предложенная проектом приказа инициатива дополнительно повышает затраты тепловой генерации до 2 млрд. грн. на год. Указанные расходы не были запланированы производителями электроэнергии, поскольку инициатива АО «Укрзализныци» не была предусмотрена финансовым планом предприятия. В ситуации, в которой на сегодняшний день находится энергетическая отрасль, это лишь углубит системный кризис в энергетической отрасли, отмечается в письме.

"Стремительное очередное повышение тарифов приведет к катастрофическим последствиям для целых отраслей и будет иметь негативное влияние на экономическое положение Украины. Ведущие украинские экспортеры (ГМК и АПК) значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, повысится стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ. Из - за этого-стимулируется инфляция, падение ВВП и увеличивается дефицит государственного и местных бюджетов», - резюмировали в «Укрметаллургпром» и призвали не допустить регистрации соответствующего проекта приказа.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало повышение тарифов на перевозки грузов 1-го класса на УЗ, что в сумме составит более 30%. Однако впоследствии ведомство предложило повысить тариф на перевозку грузов первого класса еще на 9%. Таким образом, стоимость доставки этих грузов станет дороже на 40%. А за последние 5 лет стоимость грузовых перевозок выросла более чем на 200%.

Ранее представители энергокомпаний Украины обратились к премьер-министру Дениса Шмыгаля с просьбой не допустить роста железнодорожных тарифов, ведь оно приведет к ухудшению работы энергетического сектора, значительного подорожания угля, и вызовет критическое негативное влияние на угольную и энергетическую отрасли.