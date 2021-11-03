Шахты ДТЭК Энерго в январе-октябре ввели в эксплуатацию 23 новых лавы, добыв 13,7 млн тонн угля. Об этом говорится в сообщении компании.

«В январе-октябре этого года на шахтах ДТЭК Энерго добыли 13,7 млн т угля марки «Г». Для обеспечения стабильной непрерывной добычи за этот период на шахтах компании ввели в работу 23 новых лавы. Только в октябре на шахтах компании было добыто более 1,4 млн т топлива и запущены 2 новых лавы», - говорится в сообщении.

До конца года компания планирует обеспечить добычу 17 млн тонн угля и запустить еще 6 лав.

«Компания «ДТЭК Энерго» обеспечивает существенный вклад в энергонезависимость Украины, поэтому сейчас на плечах украинских горняков еще больше ответственности. Стартовал отопительный сезон и вместе с энергетиками нужно обеспечить свет и тепло в домах миллионов наших соотечественников», - цитирует пресс-служба слова Ильдара Салеева.

По состоянию на 2 ноября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК составили 403 тыс. т. Пополнение запасов происходит как за счет собственной добычи, так и благодаря импорту.

В октябре ТЭС «ДТЭК Энерго» работали максимальным составом оборудования – по 28-30 блоков. Кроме того, компания экстренно отгрузила почти 50 тыс. т угля для нужд «Центрэнерго» и «Донбассэнерго», которые испытывают острый дефицит угля.