2 ноября «Укрэнерго» признало невозможность балансировать энергосистему без помощи Беларуси.



90% энергоблоков государственной компании «Центрэнерго» не работают из-за нехватки угля, сообщил директор энергетических программ «Центра Разукова» Владимир Омельченко, пишет "Главком".



"Компания" Центрэнерго " она практически работает с пустыми складами и 90% его блоков не работает. К сожалению, на сегодня надо констатировать, что государственные компании – именно в них проблема, потому что они работают на порядок хуже, чем частные компании. И у них меньше запасов и больше простоев», – заявил эксперт в эфире телеканала «Украина24».



Именно провал в работе государственных компаний, по словам эксперта, стал причиной аварийной помощи из энергосистемы Беларуси 2 ноября.



Напомним, 2 ноября «Укрэнерго» признало невозможность балансировать энергосистему без помощи Беларуси.



«Укрэнерго» запросило аварийную помощь из Беларуси.



Причиной стала почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и дефицит мощности частных ТЭС.