Украинский государственный деятель и дипломат Константин Грищенко заявил, что, даже несмотря на проевропейскую ориентацию внешней политики Украины, государство должно помнить и о других направлениях сотрудничества на политической международной арене.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

Гость программы высказывает свое мнение по поводу того, насколько оправданы стремления Украины вступить в НАТО и ЕС. «Если бы у нас была реальная перспектива в обозримом будущем получить через очень, пожалуй, напряженную серьезную работу всех государственных учреждений, мобилизацию общества, и мы бы имели какой-то график, что за чем нужно сделать и получить этот результат, я думаю, это было бы оправдано», – рассуждает он.

В частности, говорит Грищенко, сейчас не так много украинцев действительно верят, что государство сможет присоединиться к ЕС и НАТО. Дипломат отмечает, что все опросы ставят вопрос скорее о приверженности идее вступления в ЕС, а нужно спрашивать о реальности этого членства. Тогда, убежден он, гораздо меньше людей ответит «да».

По мнению эксперта, это зацикленность, и она отвлекает Украину от других направлений сотрудничества на международной политической арене. В частности, он говорит о Южной Корее, которая сегодня стала едва ли не самым технологически развитым государством в мире. «Пожалуй, до сих пор даже уже новое поколение не осознает, что все больше и больше изобретений, все больше и больше масштабных применяемых на практике проектов и то, что изобрели в других странах – это не только Китай, а та же Корея, не говоря уже о Японии», - отмечает Грищенко.

В то же время, он отмечает, что Украина даже не отправила своего посла в Южную Корею и ее МИД не поддерживает никаких контактов с украинским посольством. В то же время Азия, подчеркивает дипломат, сегодня представляет серьезный противовес европейским государствам. «Не с точки зрения какой-либо конфронтации. Это просто другие точки развития, другие подходы к развитию наиболее современных технологий», – констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Трюхан заявил, что стратегия внешнеполитической деятельности не может быть оторвана от общей стратегии развития государства.

Также Politeka писала, что Грищенко прокомментировал кадровую политику МИД Украины.