Политолог Максим Яли рассказал о прагматизации внешней политики в 21 веке, а также о видоизмененной социально-политической системе мира, где ведущую роль начинают играть транснациональные корпорации.

Об этом он рассказал в своем блоге «Контрольный удар».

«В ХХІ веке под влиянием глобализации, расширению капитализма и проникновения его во все сферы человеческой жизни Китай уже давно не является коммунистическим государством, а гибридом, где в экономике действуют принципы капитализма, а власть принадлежит Коммунистической партии», - говорит Яли.

Он отметил, что именно благодаря этому Китай достиг нынешнего уровня экономической и технологической мощи.С другой стороны, по словам политолога, если посмотреть на президентские кампании 2016 и 2020 гг. и успех Берни Сандерса, и его программу, а также успех среди молодежи, то назвать США либеральной демократией в чистом виде уже очень сложно.

«Мы становимся свидетелями формирования совсем другой социально-политической системы мира. В которой ведущую роль все больше играют не государства, а ТНК. Посмотрите на бюджеты партий и кандидатов в президенты США. И как меняется внешняя политика в зависимости от того, какая партия у власти. Кстати, один из трендов - нивелирование идеологических различий между республиканцами и либералами. Фактически Байден реализует политику Трампа», - рассказал Яли.

Примерами этого он назвал попытку наладить отношения с РФ, чтобы «оторвать» от Китая,противостояние с Китаем и формирование новых геополитических союзов в ущерб интересов евроатлантического единства. Яли отметил, что неслучайно Франция назвала срыв контракта ударом в спину, хотя Макрон и сам заигрывал с Китаем.

«Прагматизация внешней политики и доминанта национальных интересов - реалии 21 века. Идеология все больше становится ширмой для новых мировых элит, главной целью которых становится зарабатывание денег и обслуживание интересов ТНК, которые обеспечивают им финансирование избирательных кампаний», - заявил политолог.

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