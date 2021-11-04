Юрист и экономический эксперт Андрей Вигиринский объяснил, как в должности главы Министерства обороны Украины может оказаться человек, не связанный с ВСУ.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Как объясняет эксперт, министр обороны должен заниматься закупками, вопросами жилищного хозяйства, материально-техническим обеспечением и всем тем, что даст идущим на фронт военным ощущение безопасности. «Министерство обороны — это, грубо говоря, организация обеспечения вооруженных сил», - подчеркивает Вигиринский.

В то же время, акцентирует он, речь не идет о том, что глава МО должен быть экспертом в сфере вооружения. «Министр — он не может быть и инженером, и военным одновременно. И менеджером», – констатирует юрист. Следовательно, добавляет он, во главе Министерства обороны может стать человек, не связанный с ВСУ.

Также Вигиринский отмечает, что министерство имеет специальный департамент и группы, занимающиеся оборонным заказом и приемом военной техники. То есть, подчеркивает он, министр обороны не выполняет функции Генштаба. «Потому что ни один министр, я уверен, и Таран в том числе — он к Государственному оборонительному заказу отношение имеет такое себе», - говорит гость программы.

Самое главное для министра, объясняет он, - это обеспечить нормальное функционирование министерства, а это со своей стороны требует принципиальности и жесткости. «И самое главное, что народные депутаты, которых мы избрали, которые, по большому счету, делегируют полномочия исполнительной власти — сами в неведении, почему они в отставку кого-то отправляют», - рассуждает Вигиринский.

Как сообщала Politeka, Шендыбыло рассказал, что возглавлять МО должен человек, понимающий военную проблематику.

Также Politeka писала о том, что Жорин прокомментировал увольнение Тарана с должности министра обороны Украины.