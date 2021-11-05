Политический аналитик Руслан Бизяев поразмыслил над тем, когда Дениса Шмыгаля уволят с должности премьера и будет ли это означать дальнейший роспуск всего Камбина.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По мнению гостя программы, Денис Шмигаль все еще остается премьером из-за того, что до сих пор не нашли компромиссную фигуру на эту должность, за которую проголосуют 226 депутатов. В то же время, говорит он, как только кандидатуру найдут и соберут голоса, Шмыгаля уберут. «Скорее всего по собственному желанию тоже. И будет назначен новый премьер-министр», - констатирует Бизяев.

В то же время аналитик указывает на специфику голосования в украинском парламенте: «Все голосования у нас по-прежнему ситуативные Верховной Рады. Голосует фактически тушка коалиции или латентная коалиция, как я ее называю».

Далее он рассуждает над тем, не повлечет ли увольнение Шмыгаля и роспуск всего Кабмина. По словам Бизяева, сейчас это никому не выгодно. «Отставка всего Кабмина может вызвать парламентский кризис», - объясняет он и добавляет, что это продлится вплоть до проведения досрочных парламентских выборов.

Кроме того, отмечает гость программы, уже сейчас началось обсуждение шорт-листа. «Наши, как всегда, как только осень — так сразу шорт-лист возможных кандидатов на должность премьер-министра», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, почему Генштаб ВСУ отрицает факт стягивания российских войск к границам нашей страны.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, что думает о смене главы ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.