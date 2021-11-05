Антимонопольный комитет должен дать по рукам жадным облгазам Фирташа, которые хотят необоснованно повысить тариф на распределение газа.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов, пишет "Обозреватель".



«Внутренние цены, которые компании берут за распределение, за доставку газа. Их сейчас хотят местами повысить в 8,5 раз. Никаких оснований для этого нет», - сказал Сазонов в эфире телеканала Украина 24.



Он отметил: цена на газ на мировых рынках выросла из-за шантажа России, и облгазы аргументируют свое требование повысить тариф на распределение газа этим фактом, хотя никакого отношения тарифы на доставку голубого топлива к росту цены на него не имеют. По мнению политолога, владелец облгазов Дмитрий Фирташ таким образом банально пытается заработать.



«Кому принадлежат эти «облгазы,» мы знаем. Их в свое время Янукович отписал Фирташу. Просто человек хочет заработать, просто компании хотят увеличить свою прибыль многократно за счет людей и замаскировав это под высокую цену на газ. Цена на газ к весне упадет – это точно. А за распределение не имеет смысла переплачивать. И тут государство должно вмешаться», - сказал Сазонов.



Он подчеркнул: Антимонопольный комитет обязан вмешаться в ситуацию и не допустить необоснованного повышения тарифов на распределение газа.



«Нет никаких оснований для повышения цен. Антимонопольный комитет может этим заниматься уже сейчас уже дать им немножко по жадным рукам», - подытожил Сазонов.



Напомним, недавно ряд облгазов представили проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены на природный газ. Если подобное решение будет принято, кубометр газа для украинцев подорожает от 2 до даже 8 гривен.



В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, подчеркнув, что регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.