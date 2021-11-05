Ситуация в Укрзализныце критическая: перевозка грузов резко замедлилась, бизнес ожидает поставок месяцами. В это время в самой компании происходят кадровые чистки, в результате которых на работу приходят люди с отсутствием опыта работы на железной дороге.

Об этом написал Директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн на своей странице в ФБ.

«Констатируем глубочайший кризис, в котором находится «Укрзализныця». Такого не помнят даже старожилы. 70 км пути вагон едет неделю. Некоторые сентябрьские грузы все еще не прибыли по адресу. Вопрос не решается даже за деньги – тупо нет тяги», - написал эксперт.



Также, по его словам, компания испытывает перманентный дефицит топлива: на днях объявили новый тендер с огромными лотами по 20 тысяч тонн, причем доставить их надо за пару недель в декабре. Поэтому, вероятней всего, тендеры проведены не будут.



«В компании идет очередная кадровая чистка: опытных кадров увольняют целыми департаментами, а новые вообще ничего не понимают. Из-за чего отчасти и достигнута вышеуказанная глубина проблемы», - резюмировал Куюн.



Ранее участники топливного рынка отмечали, что ситуация с доставкой грузов УЗ значительно ухудшилась. В частности, резко возросли сроки доставки нефтепродуктов по стране – так, в Ровенской дирекции «Укрзализныци» стоят брошенными 45 поездов с дизелем и газом. Рекорд же – у вагона, который был отправлен со ст. «Барбаров» (Мозырский НПЗ) 7 сентября: этот вагон до сих пор не доставлен во Львовскую область.



Эксперты отмечают, что вагоны не только долго простаивают на сортировочных станциях, но и останавливаются по пути следования к станциям назначения, что связано с дефицитом тяги и подвижного состава на УЗ, а также нехваткой дизельного топлива.



Ранее в ЦТС сообщили, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в закупку локомотивов, ведь без тяги вагоны все равно никуда не поедут.