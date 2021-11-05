Тарифная комиссия НКРЭКУ назначила внеплановую проверку государственной компании "Центрэнерго" из-за отсутствия угля на ее ТЭС. Проверка коснется также и частных ТЭС, на которых ситуация с углем менее критична.
Как сообщает Obozrevatel, соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании в пятницу.
Поводов стало обращение системного оператора НЭК "Укрэнерго", отвечающего за балансирование системы. Системному оператору начиная с сентября недоступны сразу 11-13 энергоблоков государственных ТЭС, которые простаивают из-за нехватки угля.
По состоянию на 26 октября (дата обращения НЭК "Укрэнерго") запасы угля на складах ТЭС составляли 579 тыс. тонн, из которых на государственных ТЭС – менее 100 тыс. т.
Помимо государственной "Центрэнерго", проверки коснуться тепловых станций "Донбассэнерго" и ДТЭК.
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Ранее государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь.
Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго".
Последние 2 месяца, каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.