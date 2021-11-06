Государственный НАК «Нафтогаз Украины» 30 ноября хочет отдать структурам олигарха Игоря Коломойского 700 млн м3 природного газа по цене 1000 долларов за тысячу кубических метров, который был добыт потреблен населением еще в 2006 году по цене 315 грн за тыс. метров кубических.

Об этом сообщил бывший бизнес-партнер Коломойского бизнесмен Геннадий Корбан в интервью изданию"Цензор.нет".

"Вот видите, они рассчитываются по текущей цене за газ, потраченный бог знает когда. Посмотрите цену газа 2006 года. (...) За тысячу кубов - 315 гривен. А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов», - сообщил бизнесмен.

Этот газ вроде бы был добыт еще в 2006 году и тогда потреблен населением. Тогда "Укрнафта" обязана была продавать газ Нафтогазу для нужд населения по 315 грн за тысячу кубических метров.

В целом "Укрнафта" Коломойского требует от государства 8 млрд м3 газа, что эквивалентно всему государственному газу в подземных газохранилищах. Иск был подан в 2018 году и до 2021 года ни одного заседания по существу по нему не происходило, сообщают «Наші Гроші».

Напомним, накануне, 5 ноября, президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, начав так называемый процесс «деолигархизации».