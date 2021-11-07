Государственная НАК "Нафтогаз України" отдаст бизнесмену Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 млрд грн, пишет в своем блоге на сайте "Украинская правда" нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] подписал закон об олигархах, а олигарх Коломойский получит 3,5 млрд м3 природного газа, который должно было получить население. Нормальный такой старт зе-олигархизации", – заявил он в колонке, передает издание Гордон.



По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента государственный "Нафтогаз України", подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м3 газа из хранилищ. Первые 700 млн м3 должны, по его данным, быть переданы уже 30 ноября.



"3,5 млрд м3 – это треть всего газа, который государство накопило в хранилищах на зиму для населения. Для населения газа не хватает, а для олигарха Коломойского, как оказалось, достаточно", – добавил Гончаренко.



Потеря трети газового запаса перед отопительным сезоном может привести к дефициту топлива и в результате поводом для переговоров с Россией о поставках газа, считает политик.



"В общей сложности аппетиты Коломойского на 8 млрд м3 газа. Так что 3,5 млрд – это только аванс. Началась зе-олигархизация, конец эпохи бедности наступил... для Коломойского", – подытожил Гончаренко.