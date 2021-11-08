Украина должна запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси через частные фирмы-посредники.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко, передает Главком.

"На самом деле импорт закупают частные посредники и спекулянты. Не напрямую "Энергоатом", не напрямую государство. Если так, как нам объясняет правительство, что не хватает нашей энергосистеме, то логично, правильно и законно, если бы государственные энергетические компании и закупали», - заявил нардеп в эфире телеканала «Украина24».

Нардеп подчеркнул, что допуск непонятных посредников к импорту может стоить украинской экономике миллиарды гривен.

Напомним, с 6 ноября из-за простой государственных ТЭС, которые остались без угля, Украина вынуждена была начать импорт электроэнергии из Беларуси. Частные ТЭС не смогли компенсировать простой государственных электростанций и 8 ноября импорт достиг 400 МВт.