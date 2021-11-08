Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила слушание апелляции заводов олигарха Игоря Коломойского на решение о законности закрытие дела «Роттердам+» на 9 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте суда, передает Главком.

Слушание начнётся в 14:00 под председательством судьи Игоря Панаида.

Заводы Коломойского, которые единственные в стране считают себя потерпевшими от формулы Роттердам+ требуют отменить решение ВАКС от 13 октября, которым суд подтвердил позицию прокуратуры о закрытии этого дела.

ВАКС подтвердил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура полностью обосновано и законно приняла решение закрыть это дело после трехлетнего безрезультативного расследования.

За 3 года следствия было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+», следует из решения суда.

Слушание дела в ВАКС длилось более 4 месяцев из-за попыток адвокатов ферросплавных заводов и различных активистов затягивать судебный процесс и манипулировать процессуальным кодексом, нарушая в том числе нормы адвокатской этики.

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто САП 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.