Кандидат политических наук Андрей Багинский рассказал, насколько Ирина Верещук квалифицирована для переговоров о мире на Донбассе, и сможет ли она в будущем стать министром обороны.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Верещук заявила, что акцент будет сделан на гуманитарную политику, на проекты по связям с нашими гражданами на оккупированных территориях. Но конкретики, с другой стороны, не прозвучало», - подчеркнул он.

Багинский сказал, что скорее всего как только Верещук войдет в должности и в курс дела, тогда мы и получим больше информации. Есть эксперты, которые считают, что она не подходит на эту должность по своей хватке и навыкам, сообщил он, но есть те, кто считает, что она может расти и разбираться по ходу своего нахождения на посту. Но надо учитывать сам фронт робот, уверен он, потому что война на Донбассе затяжная, поэтому достичь видимых результатов быстро будет сложно.

«На Донбассе очень большой и серьезный фронт работ, поэтому, чтобы справиться, Верещук нужна сильная команда и экспертная поддержка, чтобы хорошо разбираться и эффективно действовать на этой должности. Возможно, Верещук в будущем и сможет занять пост министра обороны, хотя этот политический цикл будет длиться еще два года. Потому что так или иначе после парламентских конфигураций сил в парламенте очевидно может поменяться. И от этого так же на прямую будет зависеть сама перспектива Верещук», - резюмировал он.

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