Политолог, соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олег Саакян поразмыслил над тем, что делать политикам с высоким антирейтингом.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Как отмечает политолог, рейтинг и «Европейской солидарности», и ОПЗЖ связан с действиями их лидеров. «Крайности всегда сходятся», – подчеркивает эксперт.

В то же время, Саакян добавляет, что эта ситуация вполне типична для каждого политика, имеющего высокий антирейтинг, и из нее трудно выбраться в психологическом плане.

«Если политик набирает высокий антирейтинг, то любое его действие по поддержанию рейтинга (а не действовать он не может) одновременно и играет на его сторонников, и напоминает о нём всем остальным – то есть поддерживает антирейтинг», - объясняет политолог.

В таком случае, считает он, политику следует на определенный период времени исчезнуть, чтобы о нем все забыли. «Тогда те, кто его не любит, успокаиваются, и даже начинают забывать, почему они его не любили», - объясняет Саакян.

В то же время, добавляет он, останутся только люди, которые принципиально не воспринимают такого политика, хотя их обычно не так уж много. А уже потом, заключает гость программы, учитывая обстоятельства, можно возвращаться.

Как сообщала Politeka, Саакян прокомментировал рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко.

Также Politeka писала, что Саакян рассказал определение социологии и прокомментировал ее особенности.