Телеканалы «Пятый» и «Прямой», принадлежавшие пятому президенту Украины Петру Порошенко, объединились в медиахолдинг «Вільні медіа», которому были переданы 100% корпоративных прав телеканалов, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«В прошлую пятницу мы создали новый медиа-холдинг, который будет называться «Вільні медіа». Собственниками холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива тех медиа, которые будут в этом холдинге. Таким образом, трудовые коллективы являются самым крупным акционером. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам», - рассказал в эфире телеканала ведущий Матвей Ганопольский.

Порошенко, комментируя создание холдинга, отметил, что передал акции телеканалов журналистам с целью защиты свободы слова.

«На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на «Прямом» и, конечно, на «5-м канале», сражавшемся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства. Часть этих журналистов – народные депутаты. По закону свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием «Вільні медіа», – рассказал Порошенко, сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».