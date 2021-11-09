На фоне простоя государственных ТЭС и ТЭЦ из-за дефицита угля, с начала года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго увеличили отпуск электроэнергии до 20 млрд кВт*ч. Это на 2,3 млрд кВт*ч больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании.

В ДТЭК Энерго сообщили, что за минимальную нагрузку на другие предприятия тепловой генерации, ТЭС компании вынуждены нести повышенную нагрузку и компенсировать дефицит электроэнергии в системе.

«Лишь в конце октября в системе работало одновременно от 28 до 30 блоков ТЭС ДТЭК Энерго с около 36 всех работающих в энергосистеме блоков ТЭС и ТЭЦ. Поэтому отпуск компанией электроэнергии в октябре составил рекордный за последние 9 месяцев объем-почти 2,5 млрд кВт * ч. Это на 15% выше показателя октября прошлого года», - сообщили в ДТЭК.

По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, в случае последующих простоев другой генерации ТЭС ДТЭК будут готовы нести дополнительную нагрузку.

Напомним, в январе-октябре на шахтах ДТЭК Энерго добыли 13,7 млн т газового угля. Всего в этом году компания планирует добыть 17 млн т угля. На сегодня объемы законтрактованного компанией топлива из Польши, США, Казахстана превысили 0,7 млн т.