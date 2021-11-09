"Укрзализныця" объявила торги по закупке газа более чем на 1 млрд грн по сомнительной схеме, что открывает возможности для коррупции.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы «Прозорро».

По информации из «Прозорро», Филиал «Центр обеспечения производства» АО «Украинская железная дорога» в сентябре-ноябре объявила ряд закупок газа на 1,26 млрд грн. Ожидаемая цена газа в различных процедурах разная – от 32,90 до 37,04 грн за кубометр с НДС. Однако во всех случаях «Укрзализныця» не установила ни одного формульного подхода.

В таком случае цена топлива для железной дороги в случае рыночных колебаний будет меняться в соответствии с законом, который позволяет уменьшение или увеличение договорной цены до 10% при подветржении справками уполномоченных органов. При этом любая сторона может отказываться соглашаться на предложение другой стороны. И поставки топлива в отдельные периоды могут осуществляться по цене значительно выше рыночной, поскольку частный поставщик может не соглашаться снижать цену.

"Наши деньги" отметили, что такая схема закупок сомнительна, и напомнили, что из-за использования такой схемы, которая позволяла завышать цены на поставках дизеля к железной дороге от фирмы «Вог Аэро джет», НАБУ и САП направили дело в суд.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" «Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.