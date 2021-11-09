Астролог Влад Росс рассказал, грозит ли Украине массовая война с РФ до конца года и грозит ли нам энергетический кризис этой зимой.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с блогером Любовью Завальнюк.

«Ноябрь будет самым горячим политическим месяцем в Украине. Может и протестная ситуация быть в Украине против запретов и ковидных ограничений. А также это может накладываться на другие протестные ситуации с тем, что обещали не повышать цены на отопление и коммунальные услуги, как только приближается Лунное затмение.С 19 ноября по 4 декабря – это будет Солнечное затмение, тогда будет период, когда будут тормошить Верховную Раду. Начнутся склоки, драки и сложные ситуации», - рассказал он.

Росс сказал, что Путин будет подливать масло в огонь тем, что в очередной раз подвел войска к границе Украины. Весной Сатурн входит в дом власти, считает он, и Путин может спокойно ввести войска с территории Беларуси. Ноябрь будет теплым месяцем, подчеркнул он, и по энергетике нам будет казаться, что он теплее, чем октябрь. И, конечно, у нас будет теплая зима, сообщил он, и нам хватит того газа, который у нас сейчас находится.

«Каких-то больших договоренностей у Украины до весны следующего года не будет. Но весной особенно в мае или июне мы договоримся по выгодной цене с «Газпромом». Если «Северный поток-2» будет запущен, то только 50% по нему будет идти российский газ, 50% туркменский газ или азербайджанский, то есть не будет того, что хочет Путин. А Минские договоренности уже мертвы, потому что они были подписаны на Луне без курса – это такое положение, когда Луна не делает никакого аспекта», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Романова объяснила, как работает обряд благодарности и благополучия.

Также Politeka писала о том, что Росс рассказал, какие украшения подходят Весам.