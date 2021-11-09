Депутат Верховной Рады Нелли Яковлева поразмышляла над тем, в каком состоянии находится Нормандский формат.

Об этом она рассказала в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

Прежде всего, политик отмечает, что переговоры однозначно должны быть, но Нормандский формат сегодня зашел в тупик. В частности, говорит она, речь идет о встрече на уровне глав государств, но не стоит зацикливаться только на этом.

Яковлева объясняет, что встречи в Нормандском формате могут проходить на разных уровнях, пусть и более низких, но и их нужно проводить так, чтобы что-то решать, определенные тактические задачи. «Нужно понимать, что без диалога мира не бывает», - подчеркивает депутат.

В частности, Яковлева говорит об уровне министров иностранных дел. «Да, они тоже уже давно не встречались, но это всё-таки дипломаты, которые хотя и обмениваются колкостями, но всё же остаются в границах интеллигентного дискурса», - рассказывает политик.

Кроме этого, добавляет она, премьер-министры также давно не встречались в этом формате, хотя как раз этот уровень и состоит в том, чтобы реализовывать базовые принципы политики. «И сейчас, когда переговоры зашли в тупик, стоит использовать разные уровни для выхода из него», - объясняет Яковлева.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что кардинально изменить ситуацию на Донбассе может только нестандартная ситуация.

Также Politeka писала о том, что Воля рассказал о предстоящем саммите Нормандской четверки.