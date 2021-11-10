Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Мулык прокомментировал вероятность того, что Соединённые Штаты и Российская Федерация на самом деле действуют заодно.

Своё мнение он высказал в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В 2007 году в Мюнхене Путин говорил о многополярном мире, и теперь его цель достигнута. Ему удалось лишить США статуса единственного полюса мира. Вашингтон и Москва играют в одну и ту же игру, но теперь они играют в неё с Китаем. И в этом раскладе нужно понимать, кто такие мы», - отмечает эксперт.

Он также коснулся вопроса об украинских олигархах.

«Власть олигархов порочна, но без неё стране не выжить, она развалится. Буржуй, который держит какую-то отрасль экспорта, должен делиться с другими. Но если он с ними делится – он держит в руках и информационную повестку дня, и экономическую. Он консолидирует общество. А если этого не происходит, то общество начинают растаскивать по углам. Этим пользуются внешние игроки», - считает Владимир Мулык.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему Янукович в 2014 году не мог поступить как Лукашенко.

Также Politeka сообщала, что, по словам Мулыка, после развала советской системы олигархи заключили с остальным населением общественный договор.